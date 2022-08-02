Херсон, Украина, , 23:28 — REGNUM В городе Херсоне задержана группа бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины, у которых изъято оружие и взрывные устройства, сообщает 2 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Херсонской области.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Изъятое оружие и взрывчатка должны были использоваться для диверсионно-террористической деятельности.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами в городе Херсон задержаны лица, ранее состоящие на службе в спецподразделении МВД Украины «КОРД». В ходе обыска указанные лица сообщили о месте схрона. Оружие и взрывные устройства в дальнейшем украинские спецслужбы должны были использовать для проведения диверсионно-террористической деятельности, что пресечено в результате оперативного реагирования спецслужб», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область освобождена от украинских нацистов еще в марте 2022 года. В регионе работает военно-гражданская администрация, заново создаются правоохранительные структуры.

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