Пекин, 2 августа, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Применение первым ядерного оружия исключено со стороны Китая, заявил 2 августа глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

По словам Фу Цуна, основа стратегии Пекина — самооборона, Китай «обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах».

Он уточнил, что Китай располагает минимальными для обеспечения национальной безопасности запасами ядерного оружия.

Китайский дипломат призвал США вывести ядерное оружие с европейской территории, поскольку «совместные ядерные миссии» идут вразрез с ДНЯО и увеличивают риск ядерного конфликта.