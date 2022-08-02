Белград, , 23:32 — REGNUM Сербия 31 июля в Косово и Метохии с трудом избежала худшего сценария. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 2 августа в эфире телеканала РТС.

Граница Сербии и Косово Julian Nyča

«Суть в том, что некоторые в регионе думают, что общую истерику вокруг войны на Украине они могут использовать для того, чтобы реализовать свои интересы», — рассказал Вучич.

По словам президента Сербии, несмотря на все инциденты, которых стало на 50% больше с тех пор, как в сепаратистском Косово к власти пришел Альбин Курти, «люди жили более или менее нормально».

Вучич пояснил зрителям сербского государственного телеканала, почему в конфликте вокруг сербских документов и регистрационных номеров в Косово и Метохии албанские сепаратисты не правы.

«Приштина ссылается на соглашение от 2011 года, которое для нас очень плохое. Его подписал Борко Стефанович, который в это время был представителем Бориса Тадича. В соответствии с этим соглашением, две стороны имеют право вводить «принцип взаимности» при въезде и выезде. Но мы не можем пустить (в центральную Сербию — ИА REGNUM) людей с внутренними паспортами Косово без сопровождающего документа, так как это значило бы, что мы признаем независимость Косово. Они это соглашение толкуют таким образом, как будто они имеют право вводить такой же принцип для сербов из Косово и Метохии, но они его не имеют, так как сербы не являются другой стороной, даже с их точки зрения», — рассказал Вучич, добавив, что с помощью новых правил албанские сепаратисты дополнительно притесняют сербов в Косово и Метохии.

Президент Сербии также подчеркнул, что албанская сторона не имеет права настаивать на отмене сербских регистрационных номеров на территории Косово.

«Они отменили регистрационные номера UNMIK с обозначением «КС», на которые мы могли ссылаться с тем, чтобы потом отменить и номера с обозначением «КМ», и чтобы потом сербы не могли сказать, что существует хоть что-то, что принадлежит сербскому государству в Косово и Метохии», — пояснил Вучич.

Напомним, что в Косово и Метохии 31 июля произошла очередная эскалация напряжения, вызванная решением албанских сепаратистов ввести особый режим пересечения административной линии с Центральной Сербией. Правительство Альбина Курти, которое настаивает на применении так называемого «принципа взаимности» в отношениях с Сербией, приняло постановление о том, что с 1 августа сепаратистское образование не признает документы, удостоверяющие личность, выданные сербскими государственными органами. До этого, в сентябре 2021 года, Приштина уже попыталась применить этот же принцип по отношению к сербским автомобильным номерам, вызвав массовые протесты косовских сербов.