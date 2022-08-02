* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тирана, 2 августа, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В Албании 2 августа сообщили об аресте сторонника «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бледара Зенели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Зенели обвиняют в ведении пропаганды в террористических целях и разжигании ненависти и розни.

Аресту Зенели предшествовало два года расследования. Мужчина распространял радикальные и экстремистские материалы в социальных сетях и мессенджере Telegram.