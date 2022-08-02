Киев, 2 августа, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов и однополых браков.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ-активистки

Об этом Зеленский сообщил 2 августа на сайте главы украинского государства.

Таким образом президент Украины решил отреагировать на петицию о легализации браков гомосексуалистов и иных извращенцев.

Петицию поддержали 28,5 тысячи граждан Украины, которым Зеленский выразил благодарность «за активную гражданскую позицию».

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», — написал по этому поводу Зеленский.