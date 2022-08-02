Зеленский предложил Шмыгалю подумать об однополом браке
Киев, 2 августа, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов и однополых браков.
(сс) Diricia De Wet
ЛГБТ-активистки
Об этом Зеленский сообщил 2 августа на сайте главы украинского государства.
Таким образом президент Украины решил отреагировать на петицию о легализации браков гомосексуалистов и иных извращенцев.
Петицию поддержали 28,5 тысячи граждан Украины, которым Зеленский выразил благодарность «за активную гражданскую позицию».
«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», — написал по этому поводу Зеленский.