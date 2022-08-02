Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Бывший специальный представитель 45-го президента США Дональда Трампа по диалогу Косово и Сербии Ричард Гренелл 1 августа на своей странице в социальной сети назвал односторонним решение правительства Косово о введении режима взаимности в отношениях с Сербией и назвал премьер-министра Косово Альбина Курти «опытным фашистом».

Ричард Гренелл De.usembassy.gov

Заявление Гренелла прокомментировала докладчица по Косово в Европарламенте Виола фон Крамон-Таубадель, которая напомнила, что режим взаимности по определению не может быть односторонним.

Евродепутат призвала американского дипломата воздержаться от популизма и «попробовать решать конкретные проблемы жителей севера Косово».

Напомним, решение правительства Косово 31 июля стало поводом для эскалации напряженности на границе между Косово и Центральной Сербией.

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