Вашингтон, 2 августа, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Бывший специальный представитель 45-го президента США Дональда Трампа по диалогу Косово и Сербии Ричард Гренелл 1 августа на своей странице в социальной сети назвал односторонним решение правительства Косово о введении режима взаимности в отношениях с Сербией и назвал премьер-министра Косово Альбина Курти «опытным фашистом».

De.usembassy.gov Ричард Гренелл

Заявление Гренелла прокомментировала докладчица по Косово в Европарламенте Виола фон Крамон-Таубадель, которая напомнила, что режим взаимности по определению не может быть односторонним.

Евродепутат призвала американского дипломата воздержаться от популизма и «попробовать решать конкретные проблемы жителей севера Косово».

Напомним, решение правительства Косово 31 июля стало поводом для эскалации напряженности на границе между Косово и Центральной Сербией.