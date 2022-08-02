Тирана, 2 августа, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Президент Албании Байрам Бегай 1 августа поддержал диалог Косово и Сербии в ходе телефонного разговора с косовской коллегой Вьосой Османи.

mod. gov. al Блерим Бегай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик позитивно оценил координацию действий правительства Косово с позицией международных партнеров и перенос введения режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о свободе передвижения.

По словам Бегая, это решение помогло избежать «серьезной провокации для стабильности в Косово» и отягощенных крупных рисков для мира и стабильности в регионе на фоне украинского кризиса.

Напомним, в результате перестрелки на границе Косово и Центральной Сербии 31 июля были ранены не менее 11 человек.