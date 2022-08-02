Рим, 2 августа, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги хотел уйти со своего поста «любой ценой», заявил 2 августа лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

Именно этим желанием Драги и объясняется его ультимативный тон на заседании сената страны, в ходе которого Драги не получил достаточной поддержки и после которого подал в отставку, сказал Конте.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.