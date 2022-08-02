Вашингтон, 2 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Жителей России лишили возможности регистрироваться для сдачи экзамена в системе TOEFL. Это сделано в рамках западных санкций и соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

Напомним, результаты TOEFL (Test of English as a Foreign Language) могут использоваться при поступлении в американские, европейские и азиатские вузы.

Успешной сдачей этого экзамена будущий абитуриент подтверждает возможность учиться на факультетах с англоязычным обучением. Также успешная сдача этих экзаменов — путь к трудоустройству в иностранные компании.