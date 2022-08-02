Приштина, , 22:56 — REGNUM Парламент Косово стал первым государственным институтом края, в котором появилась комната для кормления грудью.

Кормление ребенка

Новость сообщила на своей странице в социальной сети депутат из рядов правящей партии «Движение за самоопределение» и председательница женской группы депутатов Тинка Курти.

Комната для кормления будет оборудована в соответствии с требованиями ВОЗ. Курти отметила, что ВОЗ также рекомендует централизованную политику, направленную на создание комфортных условий для грудного вскармливания в учреждениях.

Тинка Курти «Это важно для соблюдения прав работающих женщин. Важно для благополучия занятых кормящих женщин и жизненно важно для ребенка. Кормление — это благополучие. Кормление — это политический вопрос».

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