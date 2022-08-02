В парламенте Косово появилась комната матери и ребенка
Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Парламент Косово стал первым государственным институтом края, в котором появилась комната для кормления грудью.
Кормление ребенка
Новость сообщила на своей странице в социальной сети депутат из рядов правящей партии «Движение за самоопределение» и председательница женской группы депутатов Тинка Курти.
Комната для кормления будет оборудована в соответствии с требованиями ВОЗ. Курти отметила, что ВОЗ также рекомендует централизованную политику, направленную на создание комфортных условий для грудного вскармливания в учреждениях.
«Это важно для соблюдения прав работающих женщин. Важно для благополучия занятых кормящих женщин и жизненно важно для ребенка. Кормление — это благополучие. Кормление — это политический вопрос».