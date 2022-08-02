Москва, 2 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Российские сапёры на территории республик Донбасса обнаружили и обезвредили почти 190 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

mil.ru Сапёр

Он уточнил, что очисткой Донецкой и Луганской Народных Республик занимаются отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Всего проверено: 6320,82 га территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено 188 222 взрывоопасных предмета», — рассказал Мизинцев.