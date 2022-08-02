Милан, Италия, , 22:46 — REGNUM Правая коалиция Италии должна назвать избирателям хотя бы часть имён будущих министров заранее, еще до выборов, заявил 2 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Governo.it

Избиратели должны понимать, кто конкретно будет реализовывать идеи, которые продвигают правые, полагает политик. Он предложил своим коллегам по коалиции выбрать, в частности, кандидата в министры экономики.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.