Милан, Италия, , 22:41 — REGNUM Партия «Вперед, Италия» надеется получить на национальных выборах 20% голосов, заявил 2 августа ее лидер Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони European People’s Party

Он сообщил, что намерен ежедневно давать новые комментарии на телевидении: «одна таблетка нашей программы в день», по его мнению, будет эффективным методом борьбы с повесткой леволибералов.

Социологи предполагают, что партия Берлускони получит на выборах от 7% до 10% голосов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.