3 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Референдум по проекту нового Семейного кодекса Кубы уже рассорил консервативно-церковные круги с властями и вызвал ярые споры в обществе. В сентябре 2022 года кубинцам предстоит решить, нужно ли разрешать в стране однополые браки и усыновление детей ЛГБТ-парами.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM Тихой сапой на острове Свободы происходит своеобразная «перестройка». Власти страны берут крен в сторону традиционной для леволиберального курса повестки и пытаются провести поистине революционный проект — обновлённый Семейный кодекс. Наиболее волнующими публику являются пункты, касающиеся непривычных для консервативной Кубы вещей: это однополые браки, усыновление детей однополыми парами и суррогатное материнство. Власти уже приняли проект кодекса, последнее слово — за народом. Почему же «вечно антикапиталистическая» Куба превращается в софт-версию американского общества и поворачивает лицо в сторону леволиберальных тенденций?

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ползучая ЛГБТизация

В целом такая тенденция — не новость для Кубы. До конца 1970-х годов в стране гомосексуализм считался преступлением, однако затем перестал таковым быть законодательно. При этом до сих пор однополые браки в стране не заключаются, а согласно текущей версии Семейного кодекса, брак — это союз мужчины и женщины.

При этом первые операции по смене пола на Кубе произошли ещё в конце 1980-х, а в 1993 году представителям нетрадиционной сексуальной ориентации даже разрешили служить в армии. Своеобразным признаком ЛГБТ-оттепели на Кубе стал фильм «Клубника и шоколад», один из героев которого являлся геем, а другой придерживался строгих взглядов и состоял в компартии, и несмотря на это, они стали друзьями. Фильм получил сразу несколько международных кинонаград.

«Союз двух людей»

Интересно, что Куба — не первая страна Латинской Америки, признавшая права геев и лесбиянок. До неё этот шаг сделали сразу несколько стран региона.

В конце июля 2022 года Национальная ассамблея Кубы утвердила проект обновлений Семейного кодекса, являющийся продолжением изменений в Конституции страны от 2019 года. Глава комиссии на Кубе по делам молодежи, детей и равноправию женщин Арелис Сантана подчеркнула тот факт, что новый Семейный кодекс создан с осторожностью и справедливо отражает семейные реалии государства, а также ценности, которые подразумевают защиту человека от дискриминации и насилия.

Младшая дочь Эусебио Изабель за работой в доме своего отца. Елена Хованская © ИА REGNUM

Согласно новой редакции Семейного кодекса, брак — это «союз двух людей», и их пол при этом не уточняется — ровно для создания законодательного разрешения для регистрации однополых браков. Также в рамках таких браков разрешается усыновлять и воспитывать детей. При этом законодатели хитро и обтекаемо пытались заменить слово «брак» понятием «социальный и правовой институт», не имеющим привязки к половой принадлежности — это и открывало дорогу к отмене запрета на однополые браки. Несмотря на это, в редакции Конституции Кубы от 2019 года отмечается, что «брак является социальным и правовым институтом»: «Это одна из форм организации семьи. Он основан на свободном согласии и равенстве прав, обязанностей и дееспособности супругов. Закон определяет форму, в которой он составлен, и его последствия».

Аналитики отмечают, что в последние годы на кубинских демонстрациях всё чаще можно встретить радужные флаги. Защитники прав и свобод нетрадиционных отношений нередко ссылаются на интервью Фиделя Кастро изданию La Jornada в 2010 году, где лидер кубинской революции называет «большой несправедливостью» преследование кубинских геев в обществе. При этом он подчёркивает, что в то время власти были заняты более глобальными и важными с точки зрения безопасности государства вещами — борьбой с американским империализмом и угрозами, предотвращением диверсий и покушений, Карибским кризисом и другими проблемами вне и внутри Кубы.

Наследница или фрик?

Интересно, что ещё со второй половины 2000-х тему с однополыми браками активно лоббирует племянница Фиделя Кастро и дочь его брата Рауля — Мариэла Кастро, являющаяся главой Кубинского национального центра полового воспитания. В 2008 году организация совершила первую попытку провести в парламент страны идею о признании ЛГБТ и проведении бесплатных операций по смене пола. Второй пункт со временем удался, а первого пришлось ждать подольше.

Сама Мариэла Кастро заявляла, что её отец поддерживает начинания по признанию ЛГБТ, тогда как кубинские диссиденты, находящиеся в эмиграции, утверждают, что в семействе Кастро ее считают едва ли не фриком. Так или иначе, а родственница Фиделя Кастро выступает едва ли не локомотивом леволиберальных веяний в кубинском обществе.

Консерваторы против «кубинской перестройки»

Против новшеств в законах Кубы выступили консервативные круги. Сразу пять христианских конфессий Кубы — в особенности евангелисты, призвавшие паству голосовать против нового проекта Семейного кодекса, а также католики — в середине 2018 года не поддержали предложение о введении новых пунктов в Семейный кодекс, поскольку, по их мнению, однополые браки противоречат «духу коммунистической революции».

Интересно, что ровно тогда между сторонниками и противниками идеи признания прав ЛГБТ произошла небольшая «плакатная война»: так местные жители называют отрезок времени, в ходе которого на стенах улиц Гаваны массово появлялись плакаты как в поддержку изменений в Семейном кодексе, так и против них.

С консерваторами в спор вступил не кто иной, как новоиспечённый президент Кубы Мигель Диас-Канель. В своём первом после избрания на пост лидера страны интервью он поддержал изменения в Семейном кодексе, а также заявил, что поддерживает «браки между людьми без каких-либо ограничений» и выступает за «устранение любой дискриминации в обществе».

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

Карго-культ по кубински

Это неприятно признавать, но, похоже, власти Кубы хотят как можно быстрее дистанцироваться от предыдущего поколения лидеров страны — barbudos, свергнувших диктатуру Фульхенсио Батисты, — и попытаться понравиться коллективному Западу. Санкции против Кубы действуют уже несколько десятков лет, и конца им не видать: Диас-Канель прекрасно понимает это и явно пытается сыграть роль «латиноамериканского Горбачёва», но с иным финалом.

Стоит отметить, что в США явно одобряют такие действия со стороны Кубы, однако более важным в Вашингтоне по-прежнему считают «соблюдение прав и свобод человека», и именно об этом Гаване активно напоминали в 2019 году, когда в стране вспыхнули антиправительственные митинги.

Референдум по новому проекту Семейного кодекса состоится на Кубе в конце сентября 2022 года.