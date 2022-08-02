Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме вечером 2 августа произошла утечка газа. По информации очевидцев, разместивших сообщение в социальных сетях, есть погибшие.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

Инцидент случился на улице Добровольского в Ворошиловском районе. Как следует из публикации в телеграм-канале «Это Ростов», на месте дежурят экстренные службы, бригады медиков.

Официального подтверждения информации пока нет.