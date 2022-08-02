Рим, 2 августа, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти Италии на льготных условиях предоставят 1 млрд евро предприятиям, пострадавшим от кризиса, передают национальные СМИ 2 августа.

martaposemuckel Евро

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На получение средств могут претендовать крупные и средние компании, пострадавшие от роста цен на энергию и в целом от «изменения геополитического контекста».

Отмечается, что на выплаты могут претендовать только те предприятия, которые продолжали реализовывать свои инвестиционные программы.