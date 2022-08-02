Ижевск, , 22:31 — REGNUM В отношении жительницы Глазова был вынесен приговор по делу о неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. В результате неуплаты алиментов образовалась задолженность в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

«Портрет» злостного неплательщика алиментов Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

По решению суда, женщина должна была платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако она злостно уклонялась от своих обязательств. Подсудимой назначено наказание в виде трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии впервые было возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов по решению суда трудоспособными совершеннолетними детьми в отношении нетрудоспособной пожилой матери.

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