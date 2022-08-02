Ижевск, 2 августа, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В отношении жительницы Глазова был вынесен приговор по делу о неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. В результате неуплаты алиментов образовалась задолженность в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области «Портрет» злостного неплательщика алиментов

По решению суда, женщина должна была платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако она злостно уклонялась от своих обязательств. Подсудимой назначено наказание в виде трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии впервые было возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов по решению суда трудоспособными совершеннолетними детьми в отношении нетрудоспособной пожилой матери.

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