Москва, , 22:31 — REGNUM Вооруженные силы России организовали и поддерживают в Черном и Азовском морях два гуманитарных коридора, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Коридоры являются безопасными полосами для движения гражданских судов.

«Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря», — рассказал Мизинцев.

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