Москва, 2 августа, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы России организовали и поддерживают в Черном и Азовском морях два гуманитарных коридора, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

Коридоры являются безопасными полосами для движения гражданских судов.

«Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря», — рассказал Мизинцев.