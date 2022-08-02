Москва, 2 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В морских портах Украины по прежнему заблокированы минами и угрозой обстрела 69 иностранных судов из 15 стран, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

George Chernilevsky Порт Одессы

«Вместе с тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал он.

При этом Мизинцев напомнил, что 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» из Одессы вышло судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне, груженное кукурузой.