Рим, , 22:21 — REGNUM Италия направит лишь 1% получаемых от ЕС кредитных и грантовых средств на поддержку туризма, в то время как вклад отрасли в ВВП составляет 13%, заявил 2 августа глава профильной бизнес-ассоциации Assoturismo Витторио Мессина.

Италия

Речь идет о 2,4 млрд евро, которые должны быть направлены на поддержку отрасли в ближайшие годы. В нынешний сложный период, когда многие граждане экономят на отдыхе, этого недостаточно, полагают участники рынка.

Глава министерства туризма Массимо Гаравалья заявил, что делает все возможное для увеличения объемов поддержки отрасли и, в частности, анонсировал предоставление новых налоговых льгот в объеме 300 млн евро.