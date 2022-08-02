Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Американская энергетическая компания Equitrans Midstream рассчитывает завершить строительство газопровода Mountain Valley стоимостью в $6,6 млрд в Вирджинии во второй половине 2023 года, сообщает 2 августа Reuters.

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Данный проект является единственным крупным газопроводом, строящимся в Аппалачах, а также одним из нескольких проектов, реализация которых стопорится из-за юридических споров с защитниками природы.

Реализация проекта поможет увеличить поставки газа из Аппалачей, крупнейшего в стране бассейна сланцевого газа. Однако нескольким правительственным организациям США все еще нужно оформить разрешение, в том числе федеральной комиссии по регулированию энергетики, службе рыбы и дикой природы, инженерному корпусу армии, лесной службе и бюро по управлению земельными ресурсами.