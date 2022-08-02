София, , 22:20 — REGNUM В результате спецоперации сил пограничной полиции Болгарии в районе КПП «Дунайский мост» — «Видин» была задержана крупная партия контрабандных сигарет. Об этом 2 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

Конфискованные сигареты 44.мвд.рф

По предварительным данным, нелегальный груз находился в автофургоне, следовавшем через Румынию во Францию. При этом, по словам водителя транспортного средства, этот товар в количестве пяти тысяч пачек, он планировал использовать «в личных целях». Ведется следствие.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев объявил о начале реализации в стране масштабной программы по борьбе с контрабандой. На рассмотрении специального комитета Народного собрания (парламента) находится документ об ужесточении наказания для граждан, занимающихся незаконной доставкой грузов в сопредельные страны.

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