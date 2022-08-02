Москва, 2 августа, 2022, 22:14 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции по денацификации Украины в Россию было эвакуировано 3,05 млн человек, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

Он подчеркнул, что киевский режим продолжает создавать препятствия для эвакуации мирных жителей из опасных зон.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 475 человек, в том числе 3714 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 050 921 человек, из которых 482 074 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 504 862 автомобиля, в том числе за сутки — 5252», — рассказал Мизинцев.

«В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — добавил он.