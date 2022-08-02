Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане был ликвидирован двумя ракетами Hellfire, выпущенными с беспилотника. При этом данное оружие причинило мало вреда посторонним лицам, что позволяет предположить, что США использовали специальную версию ракеты, помогающую избежать небоевых потерь, передаёт 2 августа Reuters.

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Noofa2401

Согласно заявлениям официальных лиц, ракеты настигли аз-Завахири в тот момент, когда он стоял на балконе своего дома в центре Кабула. Данная операция стала самым крупным ударом США по террористам со времен убийства Усамы бен Ладена в 2011 году.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что в направлении аз-Завахири были выпущены две ракеты Hellfire с беспилотника. При этом правительство США заявило, что во время операции больше никто не был убит или ранен.

Отмечается, что ракеты Hellfire производства компании Lockheed Martin представляют собой высокоточное управляемое оружие, которое способно наносить значительный ущерб и разрушать целые здания.