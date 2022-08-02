Ижевск, , 22:07 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы поселка Ува, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем его смерть. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

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По данным следствия, во время застолья между односельчанами произошла ссора, в результате которой женщина нанесла убитому несколько ударов руками и ногами, табуретом, а также несколько раз ударила ножом. После того, как потерпевший скончался, обвиняемая похоронила его в огороде своего дома, а от орудий преступления избавилась. Потерпевший с 25 апреля разыскивался как без вести пропавший. Его тело было обнаружено только 20 мая.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один из соучастников избиения 52-летнего мужчины, после которого тот скончался, найден спустя 18 лет розысков на территории Ульяновской области.

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