Неаполь, Италия, 2 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Власти южноитальянской Кампании (Неаполь) не намерены пропускать в порты региона кораблей с нелегальными мигрантами, заявил 2 августа губернатор Винченцо Де Лука.

Неаполь

«Нам говорят, что таких высадок не планируется. Но мы на всякий случай предупреждаем, что мы их и не допустим», — сказал Де Лука.

Днем ранее в порт Салерно прибыл корабль с 398 мигрантами на борту. 50 из них были заражены коронавирусом. Местные власти требовали оставить на борту всех мигрантов для проведения карантина. Однако полиция приняла решение выпустить с корабля всех, чьи экспресс-тесты показали отрицательный результат.