София, , 22:05 — REGNUM Из итальянского города-порта Бари началась переброска ограниченного контингента вооруженных сил Италии в Болгарию. Об этом 2 августа сообщает БНР.

Оружие

Согласно официальной информации, итальянские военные подразделения в Болгарии будут использоваться для охраны восточных границ НАТО.

Предполагается, что в течение ближайших двух дней в этот балканский регион прибудут 750 человек личного состава 82 Туринского пехотного полка. Где именно будут размещены соответствующие подразделения, не уточняется.

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