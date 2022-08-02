Москва, , 22:04 — REGNUM Украинские нацисты в городе Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, оставив возле него местное население, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Опорный пункт оборудован в зданиях техникума и близлежащих домах.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях техникума национального аграрного университета (ул. Свободы) украинскими националистами оборудован опорный пункт, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась», — сказал Мизинцев.

«В Харькове во дворце спорта (проспект Петра Григоренко) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Днепре на прилегающей территории техникума железнодорожного транспорта (просп. Пушкина) боевики украинских вооруженных формирований разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО;

в Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Спартаковская) боевиками территориальной обороны оборудованы огневые позиции ПЗРК. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита», — добавил он.

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