Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Ежегодная премия Golden Trailer Awards объявила номинантов в 2022 году. Об этом сообщило издание Variety.

Фильм «Бэтмен» Цитата из х/ф «Бэтмен» Реж. Мэтт Ривз. 2022. США

Лидером по количеству номинаций на Golden Trailer Awards стала Disney, чьи материалы претендуют на 85 наград. Второе место заняла Warner Media с 67 номинациями, а третьим стал онлайн-кинотеатр Apple TV Plus, у которого 50 номинаций. Среди номинаций представлены «Лучший экшен», «Лучший анимационный или семейный проект», «Лучшая комедия», «Лучшая документалка», «Лучший трейлер видеоигры», «Лучший трейлер летнего блокбастера» и многие другие.

Напомним, Golden Trailer Awards является ежегодной премией за достижения в маркетинге кино, телевидения и игр. В 2022 году в число её номинантов попали рекламные материалы, вышедшие в период с 4 апреля 2021 года по 31 мая 2022 года.

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