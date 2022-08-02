Тюмень, , 22:00 — REGNUM В Тюмени в продуктовом магазине на Салаирском тракте неадекватный мужчина напал с топором на посетителей. Об этом сообщила уроженка Тюмени, известная телеведущая и звезда «Дома-2» Алёна Водонаева в своём телеграм-канале.

С топором Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания

Среди посетителей магазина «Ёжик», где произошёл инцидент, была двоюродная сестра Водонаевой. По словам очевидицы, мужчина зашёл в торговую точку с топором и сразу стал бить витрины, прилавки, двери, затем вышел на улицу и там крушил припаркованные у магазина автомобили.

Покупатели в ужасе сбежали через запасной выход магазина. К счастью, пострадал лишь мужчина с топором, которого другой тюменец ударил монтировкой по голове.

В пресс-службе УМВД России по Тюмени порталу 72.ru сообщили, что в дежурную часть вечером поступило несколько сообщений об опасном дебошире из магазина «Ёжик».

«Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 31 августа маленькие дети разнимали дерущихся мужчин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени маленькие дети пытались разнять дерущихся отцов