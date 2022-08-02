Специа, Италия, , 21:59 — REGNUM 2 августа «Специя» объявила о подписании 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» из Бергамо и национальной сборной Украины по футболу Виктора Коваленко. Об этом сообщили на официальном сайте итальянского клуба.

В следующем сезоне Виктор Коваленко будет выступать за «Специю» на правах аренды. После истечения срока аренды «Специя» выкупит футболиста за 2 миллиона евро, а контракт украинского полузащитника с итальянским клубом будет рассчитан на два года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Виктор Коваленко принял участие в 26 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Также украинский полузащитник получил четыре желтые карточки.