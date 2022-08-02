Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Косово Альбин Курти 2 августа провели встречу с послом Катара в Косово Али бин Хамадом Аль-Марри.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в Катар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи призвала Катар поддерживать и углублять не только политические, но и экономические отношения с Косово, в том числе в сфере здравоохранения и туризма.

Позднее министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити провел встречу с послом, в ходе которой обсуждались совместные проекты в сфере здравоохранения.