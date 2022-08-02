Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Департамент юстиции США подал в суд на власти штата Айдахо в связи с принятием в штате закона, предполагающего «почти абсолютный запрет» абортов, сообщает 2 августа Reuters.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Иск, поданный в окружной суд США, требует запретить властям Айдахо приводить в исполнение данный закон.

Правительство США также пытается запретить штату осуществлять судебное преследование или делать дисциплинарные взыскания врачам, отмечается в судебных документах.

Данный иск положил начало первой юридической битве министерства юстиции в вопросе репродуктивных прав после того, как Верховный суд в июне отменил знаковое постановление от 1973 года, обеспечивавшее конституционное право женщин на аборт.

В марте Айдахо стал первым штатом, запретившим аборты после шести недель беременности в рамках закона, который также дает право частным лицам подавать в суд на тех, кто прерывает беременность.