Неаполь, Италия, 2 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник сборной Польши по футболу Петр Зелиньский отказался переходить из «Наполи» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Об этом 2 августа сообщило издание Tuttomercatoweb.

(сс) RonnyK «Наполи»

По информации источника, футболист намерен выступать за команды, претендующие на участие в Лиге чемпионов УЕФА или победу во внутреннем чемпионате.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Петр Зелиньский принял участие в 35 турах чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

За «Наполи» Петр Зелиньский выступает с 4 августа 2016 года после перехода из «Удинезе» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость поляка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.