Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Американская компания Valve обновила систему подбора игроков в соревновательном режиме Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась ночью 2 августа на сайте gamesradar.

Компьютерная игра CS:GO Скриншот из игры

Valve выпустила новый патч, после чего у игроков полностью пропали их звания. «Когда вы запустите CS: GO, вы заметите, что ваша группа навыков не отображается — вам нужно будет выиграть еще один матч, чтобы раскрыть свою группу навыков» — пишет разработчик.

Напомним, что Counter-Strike — это серия игр в жанре шутера от первого лица, основанная на игровом движке GoldSrc и выросшая из одноимённой модификации для игры Half-Life. Первая часть вышла 8 ноября 2000 года.

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