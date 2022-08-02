Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама призвал Сербию «не финансировать определенные группировки в Косово».

Arbenllapashtica Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Тиране политик заявил, что «эскалация ситуации совершенно не обоснована, поскольку Косово имеет право выполнять соглашения и защищать свою территориальную целостность».

Рама отметил, что Испания занимает «традиционно неизменную позицию по Косово», однако она не связана с какого-либо рода дискриминацией албанцев.

Напомним, 31 июля на границе Косово и Центральной Сербии имела место эскалация напряженности, связанная с введением Косово режима взаимности в отношении свободы передвижения в отношениях с Сербией.

После давления США введение режима взаимности было перенесено на месяц — на 1 сентября — на условии разбора баррикад косовскими сербами. Условие было выполнено и правительство Косово выполнило свое обязательство.