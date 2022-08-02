Москва, 2 августа, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Херсонской области украинские боевики расстреляли мирных жителей, следовавших на подконтрольную Украине территорию, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

mosaic36 Убийство

Тела убитых и расстрелянный автобус снимали на видео сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ.

«По имеющейся достоверной информации, в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация.

На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ», — рассказал Мизинцев.