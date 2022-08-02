Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Власти Украины развели такую шпиономанию, что это вызывает отвращение у многих граждан, предпочитающий в итоге «работать на Москву», пишет 2 августа журнал The Federalist.

Страх Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомнив статью в Times о паранойе по поводу потенциальных российских шпионов в украинском обществе, автор статьи отмечает:

«Отмена [президентом Украины Владимиром] Зеленским мер безопасности ясно показала, что дела об «измене» стали чем-то вроде навязчивой идеи для украинского правительства».

Показательно, что в нескольких сотнях этих дел фигурируют сотрудники СБУ. Многие украинские чиновники, в том числе работавшие в прокуратуре, остались на освобождённой в ходе спецоперации территории «и сейчас работают на Москву».

Но это не все, кто теперь работает на Россию. Многие украинцы просто боятся своего государства, которое подозревает всех подряд в симпатиях к Москве, а это отнюдь не безопасно.

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