Рим, 2 августа, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо 2 августа предложил в новом составе парламента учредить специальный комитет по расследованию возможных незаконных связей между политическими партиями страны и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Под такими партиями Ди Майо, очевидно, подразумевал правую «Лигу» Маттео Сальвини и партию популистов «Движение 5 звезд», одним из лидеров которой он до недавнего времени являлся.

Выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября. Социологи не уверены, преодолеет ли новая партия Ди Майо трёхпроцентный барьер. Часть наблюдателей полагают, что новый сезон охоты на ведьм связан именно с этим.