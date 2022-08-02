Саранск, , 21:52 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 728 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 69 224 случая заражения коронавирусом, из них 31 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали два пациента, накануне был госпитализирован один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 30 жителей республики.