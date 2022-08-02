Йошкар-Ола, , 21:49 — REGNUM В Йошкар-Оле, 2 августа в День ВДВ, открыли бюст основателя воздушно-десантных войск, Героя Советского Союза Василия Маргелова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы на своей странице в социальных сетях.

Бюст Василия Маргелова в Йошкар-Оле пресс-служба мэрии Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле особо почитают воздушно- десантные войска и с большим уважением чтут память о героях десантниках. В 2017 году был установлен бюст уроженца Йошкар-Олы Марка Евтюхина, командира легендарной «крылатой пехоты». Позднее аллею героев дополнили портреты его бойцов.

Также около кольцевой развязки на улице Машиностроителей был разбит сквер воинов-десантников, который увековечил память погибших десантников — уроженцев Марий Эл, начиная со времён Великой Отечественной войны. Именно в этом сквере и появился бюст Василия Маргелова.

ИА REGNUM напоминает, Марк Евтюхин командовал Шестой ротой 104-го парашютно-десантного полка, остановившего террористов в Аргунском ущелье 20 лет назад во время контртеррористической операции в Чечне, сдерживая натиск 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.