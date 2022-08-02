Барселона, Испания, , 21:48 — REGNUM Представители 28-летнего флангового нападающего «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая обсуждают с каталонском клубом возможность досрочного расторжения контракта футболиста. Об этом 2 августа сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Мемфиса Депая, если поступит предложение в размере 20 миллионов евро. Текущее соглашение Депая с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28 матчах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.