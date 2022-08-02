Прага, , 22:07 — REGNUM Чешские активисты 2 августа провели акцию протеста перед посольством Сербии в Праге.

Чехия Frisky007

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в руках протестующие держали плакаты с надписями «Сербия, руки прочь от Балкан», «Балканы не нуждаются в помощи Сербии», «Сербия, руки прочь от Косово», «Косово — не Сербия», «Тут не рады друзьям России».

Фотографии с протеста в Праге распространила через свою социальную сеть экс-глава МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла.

Напомним, 31 июля на границе Центральной Сербии и Косово были возведены баррикады. В перестрелке были ранены 11 человек.

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