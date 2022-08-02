Тайбэй, , 21:34 — REGNUM Военное ведомство Тайваня подготовило различные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает 2 августа Центральное информационное агентство острова (CNA).

Военные учения в Тайване 總統府

«Вооруженные силы тщательно подготовили различные планы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, и в зависимости от обстановки и сведений о противнике готовы направить военные силы для защиты национальной безопасности», — указано в сообщении минобороны Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне провокационного визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начинают серию военных учений вокруг Тайваня.

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