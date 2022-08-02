Скопье, , 21:58 — REGNUM Лидер македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски 2 августа поздравил соплеменников с Илинденом — Днем Республики Северная Македония.

Християн Мицкоски European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал Илинден «самым светлым днем в истории Македонии» и «символом македонской борьбы за свободу и государственность».

Политик вспомнил, что в этот день македонская молодёжь дважды, в 1903 г. и в 1944 г. начала под македонским флагом сражаться с оккупантами. Политик заявил, что «искра, блеснувшая в день создания Крушевской республики», разгорелась в пламя, которое «горит в сердцах всех македонцев и будет гореть в сердцах будущих поколений македонских патриотов».

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