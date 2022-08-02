Йошкар-Ола, 2 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 2 августа выздоровели с начала пандемии 43 769 жителей республики, за последние сутки выписаны 11 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

ИА REGNUM «Красная зона»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 971 случай заражения коронавирусом, из них 14 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Накануне в ковид-стационары региона не был госпитализирован ни один пациент, за минувшие сутки в больницы попали шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 12 человек.